Adolescenti care au terorizat Vasluiul, retinuti de politisti, dar lasati in libertate de procurori. De ce sunt acuzati

Doi adolescenti, de 16 si 17 ani, au bagat spaima in locuitorii din Barlad si din Iana, o comuna din judetul Vaslui. Mai multe persoane, inclusiv minori, au fost lovite si amenintate, dar Parchetul nu considera ca ei prezinta suficient pericol public pentru a cere arestarea lor.Doi minori, in varsta de 16 si 17 ani, din comuna Iana (Vaslui), au fost retinuti de politisti si ulterior plasati sub control judiciar, fiind acuzati de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, tulburarea ... citește toată știrea