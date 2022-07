Afaceristii vasluieni se afirma in domeniul constructiilor

Daca in alte domenii nu excelam, nici macar in agricultura, desi pamantul ramane in continuare cea mai buna resursa a judetului, iata ca oamenii de afaceri vasluienii reusesc sa se afirme in constructii. Dupa Transmis si Viacons, firme care de ani buni executa lucrari si in afara judetului, la Suceava, societatea negresteana Katar Conneg SRL a castigat licitatia pentru lucrarile de construire a unei mari crese din oras, cu o valoare de 15,3 milioane lei, licitatie la care au participat nu mai ... citeste toata stirea