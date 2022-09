Afectiunile oftalmologice, in atentia autoritatilor sanitare din judet

In 2021, la nivelul judetului Vaslui, medicii de familie au diagnosticat 95 de cazuri noi de glaucom si 65 de cecitate (orbire) si scadere a vederii, in timp ce numarul de pacienti cu traumatisme oculare a fost de 58. In acest context, in septembrie, DSP Vaslui deruleaza campania "Ai grija de ochii tai! Nu-ti neglija sanatatea vederii!"In aceasta luna, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui desfasoara o campanie cu tema "Siguranta pacientului in domeniul sanatatii vederii", ce are drept ... citeste toata stirea