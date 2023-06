"Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui celebreaza in fiecare an, la data de 5 iunie - Ziua Mondiala a Mediului - prin activitati de constientizare in cadrul unitatilor de invatamant partenere, desfasurate in perioada 06-15 iunie 2023", se arata intr-un comunicat al Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui.Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui reaminteste ca anul acesta se implinesc 50 de ani de la celebrarea Zilei Mondiale a Mediului, cand la Stockholm, in capitala Suediei, a avut ... citeste toata stirea