Agentia pentru Protectia Mediului transmite recomandari de buna vizitare a ariilor naturale protejate

"Avand in vedere informatiile aparute in mediul online, cu privire la incidentele petrecute pe lacul Prodana, zona ce face parte din ariile naturale protejate ROSCI0360/ROSPA167 Raul Barlad si Gura Garbavatului, Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui va supune atentiei masurile minime de conservare aprobate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, care cuprind reguli generale privind ariile naturale protejate incluse in siturile Natura 2000", se spune intr-un comunicat al Agentiei pentru ... citeste toata stirea