Agricultura vasluiana intra intr-o noua era: stimularea precipitatiilor cu ajutorul aviatiei

Cu zona Vasluiului, situat in centrul Moldovei, agricultura romaneasca intra intr-o noua era. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale incepe aici o noua etapa a activitatii experimentale de crestere a precipitatiilor in zonele cu risc de seceta. Ploile vor fi stimulate cu ajutorul aviatiei, de pe Aeroportul din Iasi.In perioada 26 aprilie - 15 mai 2022 se desfasoara etapa 2022 a "Programului pentru cresterea/uniformizarea precipitatiilor in regiunile Banat, vestul Olteniei, sud-estul si ... citeste toata stirea