Agricultura vasluiana, intre apocalipsa si pagube

In ciuda declaratiilor ministrului Agriculturii, Petre Daea, care tine sa dea asigurari ca situatia nu este chiar atat de dezastruoasa in acest an, judetul Vaslui este insa una dintre zonele puternic afectate de seceta, despre care vorbeste si ministrul. Seceta a afectat anul acesta 32.735 hectare de culturi de toamna, un raport complet asupra pierderilor care se va intocmi pana la sfarsitul lunii urmand sa arate ce prejudicii au suferit anul acesta fermierii vasluieni.