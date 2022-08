AJOFM Vaslui aduce precizari despre "prima de relocare"

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a venit cu precizari despre "prima de relocare", facilitate de care pot beneficia vasluienii someri care se incadreaza in munca intr-o alta localitate situata la mai mult de 50 de kilometri de localitatea in care isi au resedinta. Cuantumul primei de relocare reprezinta 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 lei.Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ... citeste toata stirea