Vasluienii defavorizati vor primi, pe cardul de energie, cea de-a doua transa de 700 de lei a ajutorului pentru incalzire din acest an peste cateva zile. Banii pot fi folositi pentru plata energiei electrica, energiei termica centralizata, gazelor naturale ori pentru achizitia de butelie, lemne pentru foc, pacura, peleti si alte materiale de incalzire. In judetul Vaslui, au beneficiat de prima transa a acestui ajutor, acordata in februarie, circa 41 de mii de persoane.Incepand din acest an, ... citeste toata stirea