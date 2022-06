Alegeri in trei comune din judet, in luna octombrie

In luna octombrie, vor fi alegeri locale in trei comune ramase fara primar. Este vorba despre Pogana, unde primarul a decedat, comuna Malusteni, unde primarul a fost gasit incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI), si Rebricea, unde aceeasi ANI l-a gasit pe primar in "conflict administrativ", dupa ce si-a angajat fiica drept consilier personal."In luna octombrie, in judetul Vaslui, vor fi alegeri la Rebricea, Malusteni si la Pogana. Nu avem data exacta, dar cert este ca ... citeste toata stirea