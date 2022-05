Alerta cu bomba intr-o piata din Vaslui

Activitatea in Piata Traian din municipiul Vaslui, unde au fost inregistrate vineri in decurs de cateva ore doua alerte cu bomba, a fost reluata, in incinta halei nefiind gasit niciun dispozitiv exploziv, au informat reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.In cursul diminetii, pe adresa de e-mail a Politiei Locale Vaslui a fost trimisa o sesizare cu privire la faptul ca in Piata Traian a fost amplasata o bomba. Echipe de pirotehnisti, politisti, politisti locali si ... citeste toata stirea