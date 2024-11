Alerta in Vaslui! Trei persoane fug de la locul unui accident care a generat scurgeri periculoase de gaze naturale

Accident rutier in noaptea de sambata spre duminica in comuna Zorleni din judetul Vaslui. Un autoturism s-a rasturnat si a avariat doua conducte de gaze naturale, punand in pericol vietile mai multor familii.Incidentul s-a petrecut pe DN 24A, in satul Simila, comuna Zorleni.In urma impactului violent, masina a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, lovind in cadere doua racorduri de alimentare cu gaze naturale care deserveau mai multe case din zona. Impactul a fost atat de puternic incat a ... citește toată știrea