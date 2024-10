Ambulanta cuprinsa de flacari noaptea trecuta in substatia Husi

O ambulanta B2 marca Volkswagen apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui a luat foc in cursul noptii trecute, la orele 03.00, in vreme ce se afla in substatia Husi intre solicitari, fiind conectata la priza de incarcare.Dupa cum au precizat cei de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ), masina era in program pe tura de noapte, dar la acel moment se afla in statie, intre solicitari, fiind conectata la priza de incarcat, incuiata si cu cheia la panoul de chei. Ultima solicitare a ... citește toată știrea