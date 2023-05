Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au demarat cercetari in cazul unui adolescent de 18 ani, dupa aparitia in mediul online a unei filmari in care se vede cum acesta ameninta cu un cutit un minor de 17 ani, in zona unui parc din municipiul Husi.Politistii s-au sesizat din oficiu si efectueaza cercetari, ca urmare a aparitiei in spatiul online a unei videofilmari, in care un tanar foloseste un cutit pentru a ameninta un alt tanar. In urma cercetarilor efectuate, ... citeste toata stirea