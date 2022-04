Ancheta la o scoala din Barlad dupa o altercatie intre doua eleve

O ancheta a fost demarata la Scoala Gimnaziala de Arte 'Nicolae Tonitza' din Barlad, unde a avut loc o altercatie intre doua eleve, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii institutiei, pe data de 7 aprilie, in pauza dintre prima si a doua ora de curs, in intervalul orar 13.50 - 14.00, in curtea interioara a institutiei doua eleve s-au lovit si s-au tras de par, o inregistrare video cu ... citeste toata stirea