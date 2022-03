Andrei Sirghi urca din nou in ring!

Vasluianul Andrei Sirghi, unul dintre cei mai bine cotati luptatori de kickboxing din judet, va lupta din nou in Gala Prometheus. Pe 25 martie, la Ploiesti, Andrei Sirghi il va avea ca adversar pe clujeanul Dan Cornea, sportiv legitimat la Tengu Cluj.Dupa cateva luni de pauza, luptatorul vasluian Andrei Sirghi va urca din nou in ring. Sportivul legitimat la Tornado Fight Gym Iasi se va bate pe 25 martie cu Dan Cornea, din Cluj, si promite ca va face spectacol. "Lupt pentru a doua oara in ... citeste toata stirea