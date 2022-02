Anul trecut, cancerul de col uterin a ucis 22 de vasluience!

Pentru ca Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la mortalitatea provocata de cancerul de col uterin, cauzat de infectia persistenta cu HPV (Human Papilloma Virus), specialistii din sanatatea vasluiana recomanda insistent vaccinarea impotriva HPV. Cu atat mai mult cu cat, in cursul anului 2021, la nivelul judetului Vaslui, 22 de femei si-au pierdut viata din cazua acestei maladii.Cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat in randul femeilor din ... citeste toata stirea