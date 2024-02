ANUNT DE INTERES PUBLIC

SC COMPANIA DE UTILITAEsI PUBLICE SA, aduce la cunostinta barladenilor ca in baza solicitarii Nr. 3049/22-01-2024 si in baza contractului de delegare a serviciilor DDD nr. 278/16-12-2022 incheiat cu Primaria Barlad vom efectua lucrari de Dezinfectie pe aleile betonate de pe domeniul public din zona Lacului Prodana avand in vedere depistarea virusului H5N1.Lucrarile se vor desfasura pedestru in data de 10-02-2024 in intervalul orar 7:00-10:00.Lucrarile vor fi efectuate folosind produsul ... citește toată știrea