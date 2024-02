Anunt de interes public

STIMATI CETATENI,SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA presteaza serviciul de Transport Public Local de persoane prin curse regulate, pe raza municipiului Barlad dupa cum urmeaza:Trasee principale cu autobuze urbane:1 IRB-GARA in intervalul orar 5:10-22:50 Luni-Vineri si 5:45-22:15 Sambata-Duminica2 IRB-LICEU in intervalul orar 5:20-22:40 Luni-Vineri si 5:30-22:30 Sambata-DuminicaCURSA SCOLARA GRADINA PUBLICA -SC. GEN. NR. 10'' in intervalul orar 12:00-13:00 TUR luni-joi, 12: ... citește toată știrea