VANZARIVand un porc de 1201-30 de kilograme. Relatii la telefon 0754/911533. (CP)INCHIRIERIInchiriez apartament cu 2 camere in zona Ana Ipatescu. Relatii la telefon 0763/991202 (09.08)Primesc o eleva in gazda avantajos. Zona Piata Vidin. Relatii la telefon 0742/649980 (24.10)GARSONIEREPrimesc un elev in gazda, in Vaslui - centru. Telefon: 0953/699316. (RC)Primesc in gazda sau vand garsoniera confort 1, et. 1, Zona Industriala. Telefon: 0759/169661. (15.07)Vand camera Zona Industriala, ... citeste toata stirea