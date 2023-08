PRESTARI SERVICIIReparam si executam acoperisuri din tabla cutata, tigla metalica, dulgherie, terase lemn. Lucram si la tara. Relatii de telefon: 0756/703359. (31.07)INCHIRIERICaut sa inchiriez garsoniera in Vaslui, zona centrala, Traian sau Zona Garii. Relatii la telefon: 0755/495723 (15.03)Inchiriez apartamanent 1 camera, mobilat, utilat. Relatii la telefon 0742/305606 (06.01)Inchiriez apartament cu 2 camere in zona Ana Ipatescu. Relatii la telefon 0763/991202 (09.08)Primesc o eleva in ... citeste toata stirea