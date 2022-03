Apel al Primariei Vaslui, in fata valului record de incendii de vegetatie: "Respectati mediul inconjurator!"

In contextul in care doar luna aceasta in municipiul resedinta au avut loc 21 de incendii, 17 de vegetatie, Primaria Vaslui ii face constienti pe vasluieni de pericolele si consecintele arderii vegetatiei si le cere sa-i convinga si pe altii sa renunte la curatarea terenului prin incendiere.Adresandu-se vasluienilor pe platforma de socializare, Primaria Vaslui ii intreaba la vasluieni daca stiau ca "DOAR in luna martie, pe raza municipiului Vaslui au fost 21 de incendii? Dintre cele 21 de ... citeste toata stirea