Apel catre populatia Barladului: dezvoltarea orasului si finantarile pe care le va primi depind de rezultatul Recensamantului! Sunt ultimele zile in care cetatenii se pot recenza, chiar si telefonic!

La finele saptamanii in curs, recensamantul populatiei si locuintelor se va incheia, iar viitorul Barladului va fi conditionat de rezultatele acestuia.Municipalitatea locala, prin primarul Dumitru Boros, lanseaza un nou apel catre populatie."Suntem intr-un moment de rascruce, chiar hotarator pentru dezvoltarea viitoare a urbei noastre. Statistica finala a recensamantului trebuie sa reflecte numarul de locuitori de care Barladul are nevoie pentru a obtine in continuare fonduri de la Guvern si ... citeste toata stirea