In data de 8 martie, la ora 9.31, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Mugeni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de 7 spre 8 martie, Andrei Jenica, in varsta de 56 de ani, din localitatea Ranceni, comuna Berezeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu a putut fi contactat pana in prezent de catre membrii familiei.Barbatul are urmatoarele semnalmente: inaltime de 1,75 metri, ochi albastri-verzi, ... citeste toata stirea