APELATI 112 DACA VEDETI ACEASTA PERSOANA!

In data de 11 iulie 2022, ora 16.30, Politia Municipiului Husi a fost sesizata de catre o femeie in varsta de 41 de ani, din comuna Cretesti, cu privire la faptul ca, in data de 10 iulie, fiica sa, PREPELIEsA ALEXANDRA MARIUCA, in varsta de 15 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu a putut fi contactata pana in prezent de catre membrii familiei. Aceasta a fost vazuta ultima data, in municipiul Husi, in data de 10 iulie, la ora 17.00.Semnalmente: ... citeste toata stirea