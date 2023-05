Politistii fac apel la vasluieni sa sesizeze prin numarul unic de urgenta 112 daca vad aceasta persoana. Este vorba despre un vasluian de 43 de ani plecat de acasa in luna martie si care nu a mai revenit pana in prezent.Pe 22 mai 2023, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a fost sesizat cu privire la faptul ca, CIURARIU DORIN, in varsta de 43 de ani, din municipiul Vaslui, a plecat voluntar, in luna martie 2023, de la domiciliul sau si nu a mai revenit, pana in prezent.Semnalmente: ... citeste toata stirea