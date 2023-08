Politistii vasluieni fac un apel catre populatie ca, in cazul in care vad femeia din imagine, disparuta de pe 1 august de la locuinta sa din Pogonesti, sa sune la numarul de urgenta 112 sau sa anunte la cea mai apropiata unitate de politie.Inspectoratul de Politie informeaza ca, pe 2 august 2023, Politia Municipiului Vaslui a fost sesizata de un barbat, in varsta de 57 de ani, cu privire la faptul ca sotia sa, NICA DOINA, in varsta de 51 ani, din satul/comuna Pungesti, judetul Vaslui, a plecat ... citeste toata stirea