Apeluri de sezon: combateti ambrozia!

Ca in fiecare an, autoritatile vasluiene si-au reinoit apelurile pentru combaterea ambroziei, o planta care poate fi extrem de periculoasa pentru anumite categorii de populatie. Sensibilizarea alergica la polenul de ambrozia se manifesta clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivita si astm, dar pot aparea si simptome cutanate, inclusiv urticarie si angioedem, putandu-se ajunge la manifestari similare celor din socul anafilactic.In aceste zile de primavara, ca in fiecare an, autoritatile ... citeste toata stirea