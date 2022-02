APIA a dat startul Campaniei de informare pentru primirea Cererilor Unice de Plata in anul 2022

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, in data de 15 februarie, Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plata in anului 2022, sub sloganul "ALATURI DE FERMIERI PENTRU O AGRICULTURA PERFORMANTA! Depune la APIA Cererea Unica de Plata in perioada 01 Martie - 16 Mai 2022!".Fermierii vor putea depune, in perioada 1 martie - 16 mai 2022, Cererea Unica de Plata prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, conform ... citeste toata stirea