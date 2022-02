APIA elibereaza adeverinte pentru solicitantii schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, pe 16 februarie 2022, eliberarea de adeverinte pentru solicitantii schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2022.Actiunea se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr.207/14.02.2022 pentru completarea art.19 din Hotararea Guvernului nr.1179/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicata in Monitorul Oficial nr.152/15.02.2022.Pentru anul 2022, ... citeste toata stirea