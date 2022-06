APM Vaslui, avertisment catre cetateni: distrugeti ambrozia sau veti fi amendati!

Pentru a evita sanctiunile legale, reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui le cer persoanelor fizice si juridice si autoritatilor locale din judet sa distruga buruiana ambrozia de pe terenurile avute in proprietate sau in administrare. In caz contrar, cetatenii risca amenzi de pana la 5.000 de lei, iar firmele si autoritatile - amenzi de pana la 20.000 lei.Oficialii APM Vaslui au publicat, ieri, 15 iunie, un anunt de interes public referitor la distrugerea buruienii ... citeste toata stirea