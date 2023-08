APM Vaslui ii avertizeaza pe cei care dau foc la miristi si la resturile vegetale de pe camp in vederea curatarii terenurilor agricole ca este interzis, intrucat incendiile provocate pot pune in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala. Persoanele prinse in aceasta situatie risca inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda. Avertismentul autoritatilor vine in contextul in care temperaturile caniculare din ultimele luni au facut ca incendiile izbucnite sa fie mult mai greu de ... citeste toata stirea