APM Vaslui monitorizeaza zilnic radioactivitatea mediului in judet

Avand in vedere situatia geopolitica actuala, generata de razboiul din Ucraina, Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui informeaza populatia asupra faptului ca, in ceea ce priveste nivelul radioactivitatii mediului, valorile inregistrate de catre Statia de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului Vaslui sunt normale pentru aceasta perioada, nu a fost pusa in evidenta prezenta de radionuclizi artificiali in mediu si nu prezinta un risc pentru mediu sau populatie.Statia de Supraveghere a ... citeste toata stirea