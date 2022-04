Aprilie, luna constientizarii autismului

Luna aprilie a fiecarui an o dedicam Constientizarii Autismului si noi, la Help Autism, facem tot ceea ce ne sta in putinta pentru a ajunge mai aproape de comunitate si de oameni.Pe data de 2 aprilie va invitam sa va alaturati campaniei O calatorie implinita prin viata, o invitatie la storytelling si atentie prin care vrem sa aducem aproape povestile persoanelor cu autism si ale familiilor acestora, nevoile si solutiile care i-ar ajuta sa duca o viata implinita.Premisele de la care plecam: ... citeste toata stirea