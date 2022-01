Aproape 13.200 de vasluieni cu tulburari mintale. In randul adultilor de peste 60 de ani predomina dementa si depresia

Potrivit unei situatii intocmite la nivel judetean de reprezentantii DSP Vaslui, in primele noua luni ale anului 2021, erau luati in evidente 13.196 de pacienti cu tulburari mintale si de comportament, alte cateva sute fiind diagnosticate in celelalte trei luni. Cel mai probabil, pandemia de COVID-19 a contribuit serios la inmultirea cazurilor, fata de intregul an 2020, cand s-au inregistrat 12.867 de pacienti cu tulburari psihiatrice, acum se constata o crestere cu 329 de cazuri. Cifrele arata ... citeste toata stirea