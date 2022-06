Aproape 2.500 de absolventi din judet sustin probele scrise ale Bac-ului 2022

Incepand de astazi, aproape 2.500 de absolventi de liceu din judet intra in febra probelor scrise ale Bacalaureatului 2022, primul hop fiind proba la Limba si literatura romana. Examenul se va desfasura in noua centre de examen la nivelul judetului. Pentru a descuraja tentativele de fraudare, oficialii invatamantului vasluian precizeaza ca toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a transmis ... citeste toata stirea