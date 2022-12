Aquavas Vaslui, investitii de 226 milioane de euro in urmatorii ani

In cativa ani, 47 de UAT-uri din judet, insumand peste 100.000 de locuitori, vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare a judetului. Proiectul, care va fi implementat in doua etape de catre Aquavas SA Vaslui, are o valoare de circa 226 milioane de euro din fonduri europene. In prima etapa, finantata prin POIM 2014-2020, vor fi realizate investitii la sistemele de alimentare cu apa Vaslui, Husi, Codaesti, Rebricea si Miclesti, respectiv la sistemele de colectare si tratare a apei ... citeste toata stirea