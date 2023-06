I-a distras atentia unei femei de 75 de ani, in timp ce facea cumparaturi in Piata Traian, si i-a sustras telefonul mobil, in valoare de 400 de lei. Doar peste doua saptamanii politistii au reusit sa ajunga la el si sa-l aresteze pentru a-l prezenta parchetului. La doua saptamani dupa comiterea faptei, politistii Biroului Investigatii Criminale Vaslui au reusit sa documenteze si sa probeze activitatea infractionala a unui barbat, acuzat de comiterea unei infractiuni de furt, in luna mai 2023, ... citeste toata stirea