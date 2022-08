Arestat la doi ani dupa comiterea unei crime

Luni,politistii vasluieni au retinut un barbat din comuna Epureni care in iunie 2020 a fost acuzat de infractiunea de "lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte".La doi ani dupa comiterea faptelor, politistii vasluieni au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea. Luni politistii Serviciului Investigatii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au cautat si depistat in localitatea Bursuci, comuna Epureni, judetul Vaslui, un barbat in varsta ... citeste toata stirea