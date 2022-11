Arestat pentru ca a condus fara carnet cu soferul masinii langa el

Un tanar din Ivesti a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins de politisti la volanul unei masini desi nu detinea permis de conducere. Soferul masinii statea langa el invatandu-l sa conduca, dar pe un drum national, DN 11A.Pe 6 noiembrie 2022, la ora 20:10, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe drumul national DN 11A, in localitatea Ivesti au oprit in trafic, pentru control, un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, condus ... citeste toata stirea