Arma neletala depistata de catre politisti

Un vasluian de 40 de ani este cercetat de politisti sub aspectul comiterii infractiunii de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.Politistii Biroului de Investigatii Criminale, din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, au depistat, in suburbia Rediu, pe strada Octav Bancila, un barbat care avea asupra sa o arma neletala, de tip pistol cu aer comprimat, 3 recipiente cu aer comprimat ce deserveau arma precum si munitie aferenta (proiectile din cauciuc). In urma cercetarilor efectuate, ... citeste toata stirea