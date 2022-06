Artileristii barladeni, "ploaie de foc" in largul Marii Negre

Saptamana trecuta, militarii Regimentului 52 Artilerie Mixta "General Alexandru Tell" Barlad au tras cu rachete asupra unor tinte aflate in largul Marii Negre, in cadrul exercitiului tactic "Bizonul Negru 22". Artileristii barladeni nu se afla la prima astfel de aplicatie, la editiile din 2021 si 2020 tot ei fiind protagonistii exercitiilor cu trageri de lupta.In intervalul 17-24 iunie, in Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General de brigada Ion Bungescu" din Capu Midia, ... citeste toata stirea