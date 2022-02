Asociatia Astronomica "Sirius", partener in proiectul "Magia Matematicii"

Zilele trecute, mai multi elevi barladeni, membri ai Asociatiei Astronomice "Sirius" (AAS), si profesori ai Scolii "Episcop Iacov Antonovici" Barlad au luat parte la activitatea "Universul meu", inclusa in proiectul educational "Magia Matematicii", la care AAS este partener.In acest an, Scoala Gimnaziala "Episcop Iacov Antonovici" Barlad desfasoara proiectul "Magia Matematicii", sub coordonarea profesorului Adrian Profir, dar cu implicarea mai multor profesori (Ioan Adam, Georgel Bradu, Cornel ... citeste toata stirea