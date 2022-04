Asociatia "Filantropia Ortodoxa" Husi, la al optulea asezamant social inaugurat

Luni, 25 aprilie 2022, in a doua zi de Pasti, dupa Sfanta Liturghie savarsita la Biserica "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Vaslui, Parintele Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba de binecuvantare si a inaugurat Asezamantul social "Sfintii Adrian si Natalia" care functioneaza in cadrul parohiei, al optulea asezamant social al Asociatiei "Filantropia Ortodoxa" Husi."Incercam, pe cat ne sta in putinta, ne straduim sa venim in intampinarea celor care au nevoie de dragostea noastra. O ... citeste toata stirea