Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Vaslui a organizat o tabara pentru copiii din satele Pirvesti, Dinga si Puntiseni

Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Episcop Ignatie, copiii din satele Pirvesti, Dinga si Puntiseni, au participat, in perioada 18-22 iulie 2022, la Tabara "Copiii in bucuria Bisericii", organizata de Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Vaslui (ATOV), in parteneriat cu Protopopiatul Vaslui, Manastirea Moreni si Parohia "Sf. Dumitru II" din Husi.In cadrul taberei, copiii au avut parte de un concurs de invatat psalmi, o drumetie pana la schitul Manastirii, de pe dealul Ticlaoani, Sfanta ... citeste toata stirea