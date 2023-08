Vasluienii isi pot incheia ziua cu o distractie, in Centrul Civic, pe ritmurile oferite de DJ Aya. Adoua zi din Zilele Culturale ale municipiului Vaslui mai inseamna pentru ei si competitii sportive, de sah si handbal, dar si spectacole in Parcul Copou si recitalurile trupelor Hara si Vant de vara.A doua zi a Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui a debutat cu momente culturale, la Biblioteca Judeteana, unde are loc dimineata festivitatea de inchidere a proiectului "Biblioteca de vacanta", ... citeste toata stirea