Atelier de martisoare la Penitenciarul Vaslui

Ieri, pe 1 martie, mesteri populari vasluieni si-au indreptat atentia spre o categorie aparte de invatacei. In baza protocoalelor de colaborare semnate cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui si Asociatia "Bujorii din Laza", la Penitenciarul Vaslui au fost organizate trei ateliere de confectionat martisoare. Promovarea artei populare traditionale in mediul penitenciar reprezinta o modalitate directa si eficienta de educare in spiritul atasamentului fata ... citeste toata stirea