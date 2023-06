Consumatorii casnici din intreg Barladul vor ramane, maine, 15 iunie, fara apa potabila la robinete. Intr-un comunicat transmis de SC Aquavas SA Vaslui - Filiala Barlad, se precizeaza ca, in intervalul orar 8.00-15.00, va fi sistata furnizarea apei potabile in tot orasul. De aceasta data, conducerea institutiei precizeaza ca oprirea furnizarii apei are la baza trei motive, toate urgente.Primul este efectuarea de reparatii de catre Delgaz Grid la reteaua electrica Frontul de Captare ... citeste toata stirea