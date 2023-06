Asa cum s-a procedat in fiecare an inainte de debutul sezonului estival, cand are loc o adevarata "explozie" a inmultirii tantarilor din Barlad, autoritatile locale demareaza, in aceste zile, actiunea de starpire a tantarilor, mustelor si capuselor. Actiunea isi propune sa combata insectele pentru a preveni raspandirea bolilor contagioase transmise prin intepaturile de insecte, inclusiv a infectiei cu virusul West Nile, ce cauzeaza meningo-encefalita.Este stiut faptul ca, in aceasta perioada a ... citeste toata stirea