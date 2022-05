Atentie, programarea la cabinetele Ambulatoriului barladean, numai in anumite intervale orare!

Din aceasta saptamana, pacientii care vor sa beneficieze de consultatii la cabinetele medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad trebuie sa stie ca nu se mai pot programa in orice moment al zilei, ci numai in anumite intervale orare. Anuntul a fost facut, zilele trecute, de catre conducerea unitatii medicale, care precizeaza ca modificarea a survenit incepand cu data de 1 mai."In atentia pacientilor care se adreseaza Ambulatoriului Integrat! In ... citeste toata stirea